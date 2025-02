Ancelotti le respondió a Tebas, el problema de Mbappé y habla de Arda Güler: “Él pasa mucho tiempo con otras personas...”

“Estoy todos los días con ellos. Todos los días lo veo más o menos contento y es normal. No quiero ver a un jugador feliz cuando no juega. Veo a un jugador que trabaja, aprende y quiere jugar. Esto es una pequeña parte del tiempo que yo paso con él. Él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si tienen la misma idea que tengo yo con él para que mejore y pueda jugar en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación”.

Mbappé

“Hoy ha tenido un problema con el diente, pero viajará mañana. Todos los que viajan tienen posibilidades de jugar el partido, también Endrick”.

Declaraciones de Tebas

“Tebas habla demasiado del Real Madrid y falta el respeto a millones de madridistas. Hay temas más importantes en el fútbol español y el presidente de LaLiga debería focalizarse en solucionarlos. No sé que vergüenza tiene. Creo que todos están orgullosos de ser aficionados de este club”.

Críticas al banquillo

“Mensaje no, veo que hay crítica, pero yo creo que es un problema de veteranía. A todo el mundo le gusta la juventud y los veteranos es un poco como los abuelos, que te cansa verlos todos los días. La gente está cansada de ver mi cara todos los días, lo entiendo... pero hay que tener en cuenta que yo me considero un niño y que solo la edad me condena. La experiencia no la puedes comprar, ni estudiar... solo te la puede dar el tiempo”.

Renovación de Modric

“Yo no entro en este tema. Es un tema del club con los jugadores. Fue con Nacho, con Kroos, con Modric mismo. La leyenda tiene el derecho de hacer lo que quiera. Esto es la idea del club. Tomarán la mejor decisión para todos”.