$!Ancelotti sorprende y da a conocer quién es el reemplazo del tridente Casemiro, Kroos y Modric en Real Madrid

Sensaciones para el Mallorca

Tenemos buenas sensaciones. Tengo a todos los jugadores disponibles y todos los ingredientes para hacer un buen partido. Mallorca va a dar lo máximo. Los partidos de Liga dicen que hay mucho equilibrio. Queda poco y todos darán lo máximo.

Significado del choque ante el PSG

Ha significado mucho. Sobre todo ambiental. Hemos visto al equipo la emoción que le ha dado a la afición y lo que ellos han dado al equipo. Ha sido muy bonito y muy importante. Sabemos que en el Bernabéu el ambiente nos va a ayudar. Y muy contento por el madridismo.

Gestión de las emociones

En el equipo no hay euforia. Hemos ganado y seguimos en la Champions. Mañana es otro partido, otra competición. Estamos acostumbrados a mirar adelante. Es la historia de este club, mirar adelante hasta después de ganar títulos. Solo hemos ganado un partido.

Líder del equipo

No hay un solo líder. Los que juegan menos son muy importante. No con la palabra, sino con el ejemplo. Es un equipo lleno de líderes.

El Bernabéu aplaudió a Mbappé, ¿le pasó algo similar con la Roma al visitar San Siro?

Sí, me pasó. Cuando jugaba en Milán e iba a Roma me aplaudían. No por la calidad, sino por otra cosa.

Descanso para Modric y oportunidad a Ceballos

Todos tienen la posibilidad de jugar. No veo jugadores cansados. Puede ser que hagamos algunos cambios si lo necesitamos durante el partido. Pero cambios para que se recuperen no, no veo jugadores cansados.

¿Saludó a Mbappé?

No, saludé a Verratti, a Leonardo. A gente que estaba allí en aquel periodo que estuve yo allí.

Zidane pidió la renovación de Ramos. ¿Pedirá usted la renovación de alguno de sus jugadores clave?

Tenemos que hablarlo. No creo que tengamos problema. Estamos al 100% de acuerdo. Las decisiones que tomen son decisiones en las que yo también estoy al 100% de acuerdo.

Un partido como el del PSG, ¿es el mejor reclamo para los Haaland, Mbappé, Rüdiger?

Dejó una imagen muy buena, pero el Madrid no necesita este tipo de partidos. Habla la historia de este club, su tradición. Salió el partido muy bonito para todos. El Madrid no necesita estos partidos, porque ya tiene esa imagen en el mundo.

Courtois fuera del top-10 de porteros de mejores del mundo

Una tontería. Courtois, para mí, es el mejor del mundo. Para mí, Carvajal es el mejor lateral derecho del mundo, Mendy el mejor lateral izquierdo del mundo. Debería romper el carné de periodista o de entrenador si dices que Courtois no está entre los diez mejores porteros del mundo.

¿Qué hubiera sentido si es usted Mbappé?

Cuando pierdes te encuentras muy mal. Es algo mental, no algo físico. Nos ha pasado a todos. Pasa en el fútbol. La felicidad es muy grande, pero también la decepción.

¿Se siente reforzado?

Para mí, este partido significa que juntos hemos llevado al Madrid a cuartos de la Champions. La ilusión de entrenar es tan grande que si te critican no pasa nada. La crítica es justa. No pasamos un buen momento en enero. Hemos seguido y ahora podemos ganar algo esta temporada.

Conclusiones sobre Camavinga

Su posición es muy clara. Para nosotros y para él. Camavinga es presente y también futuro del club. El día que Modric, Casemiro, Kroos tengan más edad, tenemos a jugadores como Camavinga, Valverde, Antonio Blanco como reemplazo para estas leyendas.