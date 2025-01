La tajante respuesta de Ancelotti a Simeone y confirma su futuro en el Real Madrid: “Pueden ser espinas que duelen”

El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti aludió a “espinas que duelen” de antiguas derrotas, como respuesta a las palabras de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, quien había asegurado sobre las acciones polémicas del duelo copero del conjunto madridista ante el Celta que hubo “episodios” como “los hay desde hace cien años”. Simeone, que confesó que no había visto el partido de octavos de final entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, en el que el equipo gallego pidió dos penaltis no señalados, dejó un mensaje en rueda de prensa el viernes que fue respondido horas después por Ancelotti.

“El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende”, afirmó Simeone. “Esto son cosas que se dicen a veces para la galería”, respondió Ancelotti en la Ciudad Real Madrid cuando le trasladaron las palabras del técnico argentino, con el que mantiene una buena relación y con el que siempre intercambia elogios en sus declaraciones. “En este sentido creo que todo el mundo del fútbol es consciente de la presencia del Real Madrid ahora y lo que ha representado en 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que pueden ser espinas que duelen”, sentenció.

-Ancelotti: “Me siento respaldado”-



Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confirmó la reunión mantenida el miércoles con las altas esferas del club, tras ser goleado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, y afirmó que se siente “respaldado”. “Tengo una relación muy buena con el presidente y con José Ángel (Sánchez, director general). No tengo ningún problema. Me siento respaldado en todos los momentos desde que llegué y será así hasta el último día que esté. No hay ningún problema, seguimos trabajando juntos e intentando hacerlo lo mejor posible como siempre”, reconoció. Más parco en palabras estuvo Ancelotti cuando fue preguntado por si en la reunión solicitó fichajes para corregir lagunas defensivas en su plantilla. “He hablado con José Ángel como de costumbre, lo pasamos muy bien y hablamos de todo”, se limitó a responder.

El técnico italiano asumió su responsabilidad por no alcanzar el nivel de juego que desea y por los errores cometidos ante el Barcelona. “No me molesta para nada que me cuestionen porque es parte de mi trabajo”, dijo. “Siempre hay que mejorar y aprender. Cuando piensas que lo sabes todo, empiezas a bajar tu nivel. No es mi caso porque me gustan las cosas nuevas, mirar lo que sale nuevo. Tengo que mejorar muchas cosas, la responsabilidad de un entrenador es que su equipo juegue bien al fútbol, a veces lo hemos hecho y otras no. Ahí tenemos que mejorar”, añadió. La afición del Real Madrid silbó en varias zonas del estadio Santiago Bernabéu el nombre de Ancelotti cuando fue anunciado por megafonía. El técnico admitió, como ya hizo el jueves, que es “aceptable”, pero recordó lo logrado a los que ahora dudan de su figura. “La versión del equipo ante el Barcelona es mi responsabilidad y es aceptable que la afición pite. A veces es justo pero que no se olviden lo que hacemos aquí, porque parece que este equipo está a la deriva y no es así, lucha y pelea hasta el final”, sentenció.

-Ancelotti: “Vinícius ha aprendido de la tarjeta roja”-



El Real Madrid disputará ante la UD Las Palmas el primero de sus dos partidos en LaLiga EA Sports sin Vinícius Junior, al que su técnico, Carlo Ancelotti, aseguró que echarán “de menos”, tras reconocer que el delantero brasileño “ha aprendido de la tarjeta roja” que recibió en Mestalla en el primer partido del 2025. “No hemos hablado de esto pero si ha estado más tranquilo es porque pienso que ha aprendido de lo que ha pasado en los últimos tiempos, de la tarjeta roja. Le echamos de menos porque siempre Vini es un gran jugador”, dijo en rueda de prensa Ancelotti. Confirmó el técnico italiano que mantendrá el sistema 4-3-3 con un tridente en el que no tendrá cabida el brasileño Endrick de inicio pese a marcar dos goles al Celta de Vigo en la prórroga, que dieron al Real Madrid el pase a cuartos de final de la Copa del Rey. “Tiene opciones, como todos, pero la idea es meter a lo que estamos acostumbrado. Tenemos a Brahim en buena forma y Mbappé y Rodrygo están muy bien”, aseguró desvelando el tridente por que apostará sin Vinícius. Endrick debe seguir con su aprendizaje. “Nunca ha cambiado mi idea, podemos contar con él teniendo en cuenta el aprendizaje que tiene que tener un jugador joven de 18 años que viene de Brasil y tiene que adaptarse. Está progresando de la manera que pensábamos iba a progresar, está trabajando, es muy serio y profesional. Ha aprovechado los minutos mostrando su mejor cualidad que es marcar goles”, analizó.

-Mbappé, cada partido más líder-



El liderazgo en el Real Madrid lo va asumiendo el francés Kylian Mbappé según el delantero francés se ha ido adaptando a su nuevo club y acercándose a la imagen que le convirtió en uno de los mejores del mundo. “No sé si es más líder o no pero creo que cada día que pasa busca más protagonismo por lo que hace en el campo. No ha cambiado su actitud fuera y dentro es muy humilde. Ha crecido su protagonismo en el campo mostrando un nivel muy alto, nos ayuda a todos. Su periodo de adaptación terminó hace un mes y en cada partido me parece que sube su nivel”, opinó ‘Carletto’. Centrado en el duelo liguero ante la UD Las Palmas, a Ancelotti le preocupa por encima de todo la corta recuperación que han tenido sus futbolistas que acabaron jugando en Copa del Rey en la madrugada del jueves al viernes, por la prórroga que necesitaron para eliminar al Celta.