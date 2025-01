Ancelotti habló sobre la oferta de Arabia por Vinicius y qué le dijo el brasileño: “Tengo información directa de él...”

Los que dicen que Real Madrid juega mejor sin Vinicius

“Opino que se han olvidado de que con el ganamos ya dos Champions. Eso opino. Es un jugador indiscutible, sin ninguna duda”.

Vinicius se pensaría una oferta de Arabia

“Hay que preguntarle a él, no sé si llega esta oferta o no llega. Yo puedo decir lo que veo: un jugador feliz, que está haciendo historia y que quiere seguir así”.

Harto de preguntas sobre Vinicius y su futuro

“No, estos días me he enfadado demasiado en ruedas de prensa y no debo hacerlo. Y yo sé por qué. Es algo que he reflexionado estos días. No, no me molestan las preguntas de Vinicius”.

¿Cómo va la soga de Ancelotti?

“Esto no lo siento, hay momentos complicados y otros menos. Veo al equipo mejorar, cogiendo el ritmo necesario y en este momento tengo mucha confianza en que lo podemos hacer bien”.

Fede Valverde

“Es un jugador completo, muy importante. Puede cubrir muchas posiciones y en todas lo hace perfectamente: pivote, interior... es muy difícil encontrar un lateral derecho como él. Es difícil elegir su mejor posición, así que intento elegir cuál es su mejor posición en el equipo. Si hace falta más como lateral derecho, jugará ahí. Si es medio, ahí. Él nunca exige nada y esto es una virtud también. Seguramente sea el jugador más completo del mundo, en este momento. Podría ser central, sin ningún problema”.