¿Ansu Fati al Real Madrid? La reacción de Xavi que está dando de qué hablar y el fichaje que pide para Barcelona

“El calendario tan exigente, he visto el otro día que Pep Guardiola se quejaba y con toda la razón. Creo que no pensamos tanto en el futbolista sino más en el negocio”, consideró Xavi.

“Si se lo proponen... De ellos depende, depende de los futbolistas, muchas veces nos obligan a un calendario tan exigente que no es bueno, y a partir de ahí lesiones, cansancio”, dijo Xavi al ser preguntado por una eventual acción de los jugadores, afirmando que “ellos tienen la fuerza”.

-¿Ansu Fati al Real Madrid, le preguntaro a Xavi?-

“¿Estás de broma? Con Ansu ya fui muy contundente la semana pasada. Es patrimonio del club ahora y en el futuro. Más claro no se puede ser”.

Xavi comentó que deportivamente no hay duda alguna sobre Ansu en el Barça. “Se están generando debates estériles con Ansu y no lo entiendo. Es un jugador que pertenece al Barça y contamos con él. Está bien de forma y estamos muy contentos con su rendimiento. Esperemos que ya se acabe de hablar de todo esto porque no tiene sentido”, indicó el técnico.

No confirmó el futuro de Fati en Barcelona: “Nosotros tenemos una situación difícil con el tema del fair-play. Nos viene de atrás y es una situación compleja con la que estamos luchando. Ya lo veís en el tema de las incripciones. Al final deberemos valorar y apostar por las prioridades para el equipo y tomar decisiones en función de esto”.