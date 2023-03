Antonio Conte explota contra los jugadores del Tottenham y los llama egoístas: “No somos un equipo, esta es la historia”

Antonio Conte, técnico del Tottenham Hotspur, tachó de “egoístas” a sus jugadores y de no jugar “para el equipo”.

El entrenador italiano explotó después de que su equipo desperdiciara una ventaja de dos goles, para terminar empatando a tres, este sábado contra el Southampton.

“El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo”, dijo Conte en la cadena británica BBC. “Veo once jugadores, veo jugadores egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón”, afirmó.