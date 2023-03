La bomba de Kroos contra Hazard antes del Clásico: “No me da pena ni tengo piedad, porque no tiene una mala vida”

Cuando Toni Kroos tiene algo que decir no se lo guarda, así lo hizo sobre su compañero Eden Hazard en una entrevista con ‘Eleven Belgium’ antes del Clásico.

Real Madrid se juega gran parte de la campaña este domingo ante Barcelona y el alemán comentó la situación que vive el belga en la “Casa Blanca”, sus declaraciones pueden ser tomada como una bomba.

Preguntado por si le da “pena” la situación de su compañero, dice: “Por supuesto que es una situación difícil, pero la lástima está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes sentir pena por las personas que lo pasan mucho peor que él. No se trata de dinero, no siento pena por nadie en el fútbol”, ha dicho.