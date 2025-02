“No he hablado con nadie del Madrid, pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que tomar una decisión. Pero debe haber menos comunicados y más dar la cara cuando hay que sentarse en LaLiga y plantarle cara a la RFEF. Tiene que haber más cambios”, dijo el mandatario ante los medios tras la comida con la directiva del Atlético de Madrid.

“Lo que he notado es que en los últimos años, sobre todo los árbitros internacionales, han pegado un bajonazo tremendo. No sé si por la presión o porque están subiditos. Han bajado un montón, no pueden ser tan soberbios”, aseguró abiertamente el toledano.

Ángel Torres no ocultó su malestar contra el directivo arbitral y continuó con su ‘rajada’: “Cada vez son peores. A los internacionales no les puedes ya ni mirar, que te amonestan. Así no podemos seguir”.