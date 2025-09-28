Arsenal da golpe al Liverpool, pero con polémica: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras el triunfo al 90+6

<br /><b>- Ficha técnica:</b><b>1 - Newcastle: </b>Pope; Livramento (Lascelles, m.77), Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton (Barnes, m.94); Murphy (Elanga, m.66), Woltemade (Osula,m.67), Gordon (Trippier, m.67).<b>2 - Arsenal: </b>Raya; Timber, Mosquera (Saliba, min.46), Gabriel, Calafiori (Mikel Merino, m.70); Eze, Zubimendi (Odegaard, min.82), Rice ; Saka (Martinelli, m.70), Gyökeres, Trossard (Lewis-Skelly, m.88)<b>Goles:</b> 1-0, m.34: Woltemade; 1-1, m. 84: Mikel Merino; 1-2, m. 90+6, Gabriel.<b>Árbitro: </b>Jarred Gillett Attwell. Amonestó a Joelinton (m.83) y a Burn (m.88) por parte del Newcastle y a Calafiori (m.56) por parte del Arsenal.<b>Incidencias:</b> Partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League disputado en St. James' Park (Newcastle).