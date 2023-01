Así responde Benzema a horas de la final contra el Barça. “No voy a hablar de Francia más. El tema que nos ocupa es la final”

Eludió hablar de lo sucedido en el Mundial. “Ya pasó y ya está. Lo importante es el partido de mañana. Está en mi cabeza y en mi cuerpo. El resto es pasado, complicado eso sí. No voy a hablar de Francia más. El tema que nos ocupa es la final. No puedo hablar más. Solo voy a responder de la final y no de la Copa del Mundo”.

Tiene claro lo que significa el Real Madrid para él. “Estoy aquí, disfrutando de cada partido y de cada entrenamiento. Sigo año a año. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero disfruto de cada día en el Real Madrid. La renovación es otro tema. Lo que puede pasar en el fútbol no se sabe nunca. Lo que hago, lo hago por mí y no voy a dejar mi club por lo que piensen otros. Estaba lesionado y por eso no jugaba”.

Sobre el Barcelona: “Es un gran equipo como siempre, pero hay que mirar a nosotros y no al rival”.

Además comentó su encuentro con Cristiano Ronaldo. “Estamos contentos de estar aquí y ojalá podamos ganar otro título. Cristiano está bien. Ayer estuvo con nosotros y ojalá que pueda marcar más goles. No necesito fotos para demostrar que somos amigos. Ojalá le vea mañana otra vez y le pueda dar un abrazo”, concluyó el francés.