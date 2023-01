Xavi revela lo que significaría ganar la Supercopa, el trueque por Depay y lo que dijo del Real Madrid

“Es diferente. Llegamos en momentos diferentes, ahora tenemos toda la plantilla disponible”, explicó.

“Intentaremos demostrar nuestra personalidad y a partir de ahí, controlar sus transiciones y desarmarles en defensa donde son muy fuertes”, añadió.

Preguntado por el VAR y la introducción del fuera de juego semiautomático por primera vez en esta competición, que llevó a la anulación de un gol del Barça el jueves en la semifinal contra el Betis, Xavi se mostró a favor.

“Con el VAR se pierde un poco la salsa del fútbol, de la celebración, pero por otro lado, es más justo. Me gusta la justicia del VAR”, dijo.

CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA

¿Cómo ve al Madrid?

Como siempre, muy fuerte físicamente, tácticamente. Muy fuerte en las transiciones. Es un gran rival. Es el rival más fuerte en la Liga, campeón de Europa. Siempre es el Madrid, que además tiene un gen competitivo en las finales que es especial. Y eso lo tenemos que igualar. Estamos motivados, ilusionados. El título significaría mucho para nosotros, y más por el rival. Pase lo que pase mañana, tendremos que seguir. Pero con el título en el bolsillo, pues daría confianza.

La mentalidad también es importante. ¿Tiene más presión el Barça por ganar?

El aspecto psicológico es clave y ellos tienen un punto de ventaja y tienen más experiencia. Pero a nosotros nos tiene que poder el hambre. Hace bastante que no ganamos un título y tenemos que tener hambre como le dije a los jugadores contra el Betis. Los jóvenes tienen que demostrar hambre y los veteranos, categoría y experiencia. Veo como una ventaja demostrar este hambre por ganar títulos.

El Barça está jugando bien los primeros minutos pero luego desconecta.

Hay cosas que siempre me preocupan. Nunca hay perfección en el juego. Hay que intentar minimizar los errores. Pero siempre hay un rival que te complica. Hay que presionar.

¿Le gusta el fuera de juego semiautomático?

Hay dos cosas. Igual con el VAR se pierde un poco del fútbol, la celebración... Pero por otro lado es más justo y me gusta la justicia. Menos las jugadas interpretables, las demás pues son impepinables como el fuera de juego. Pero me gusta la justicia del VAR.

El Madrid tuvo un día más de descanso. ¿debería cambiar esto?

Sí. Se podría hacer de cara al año que viene. Sería más justo, pero no es excusa. En principio están todos disponibles y mañana es una final. Aunque estés medio lesionado, tienes que estar. Cuando empiezas a jugar de niño al fútbol, es para eso. Para jugar finales contra el Madrid. No tenemos miedo, no tenemos ansiedad. Estamos delante de una oportunidad de oro de ganar un título que significaría mucho a mitad de temporada. Así que adelante y a por la Supercopa.

¿Tiene la impresión de que están ante una ocasión innegociable?

Es que en el Barça es innegociable ganar y el objetivo son los títulos. Y si fuera otro rival lo mismo. Iremos a por ellos con ilusión y con motivación.

¿Qué significaría para usted ganar un título, aprendió del año pasado?

Ya he dicho que no priorizo mi persona. Priorizo el Barça. El Barça es más importante que nadie. Soy el entrenador y como máximo responsable intentaré planificarla bien. Pero mañana es una gran oportunidad. Siendo el Madrid, nos haría mucha ilusión.

¿Cómo va a arengar a los jugadores?

Pues ese. Me cambiaría por uno de ellos, incluso aunque fuese estar en el banquillo. Para eso jugamos. Para la gente, para sentirse bien, importante. Estoy hipermotivado para mañana. Como entrenador es una pena porque sufres más. El otro día me enfadé porque pensaba que los futbolistas creían que no debían estar 2-2 en el partido y no sé si ellos eran conscientes de que estaban ante una final.

¿Va a tener muy en cuenta el 3-1?

Es diferente. Llegamos en diferentes momentos. Intentaremos mostrar nuestra personalidad. Mostrar nuestro modelo de juego y defenderles de la mejor manera posible.