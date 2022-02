Aubameyang revela que casi no llega al Barça y la cláusula que hay en su contrato: ‘‘Fue una locura, firmamos a dos minutos del final’’

“Quiero que me llamen Auba”.

Su juego

“Cada jugador que viene aquí tiene que adaptarse porque el Barça juega un fútbol increíble, pero creo que puedo hacerlo. He visto muchos partidos, el equipo tiene mucha calidad”.

Promesa a su abuelo de jugar en el Madrid

“Es un tema de familia, que es de Ávila, y mi abuelo fue un gran fan del Atlético, por eso siempre decía que voy a jugar en otro club. Pero como siempre he dicho, para mí es importante mi familia y ellos están muy felices que esté aquí para jugar en LaLiga. Cuando eres pequeño tu familia te dice cosas y por eso sigues, pero era un tema con mi abuelo y donde esté ahora estará feliz”.

Relación con Arteta

“El problema fue sólo con él y luego tomó la decisión. No te puedo decir más, no estaba contento y ya está. Yo me quedé muy tranquilo”.

Últimos meses en el Arsenal

“Fueron meses complicados, pero por mi parte, nunca he querido hacer algo mal. Pero esto ya es pasado, quiero pensar en presente”.