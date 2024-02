Dura baja para Ancelotti: Real Madrid apeló por el jugador, pero se confirmó que NO estará en el derbi contra el Atlético

El colegiado De Burgos Bengoechea amonestó al galo “por derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón” y el conjunto blanco alegó que su jugador no llegó a contactar con el contrario, por lo que no es posible que lo derribase de manera temeraria.

El Real Madrid argumentó que esto queda demostrado gracias a la prueba videográfica y que el colegiado además señaló un fuera de juego del equipo contrario, algo que no hubiese hecho de existir la falta que está en el origen del expediente.

En su resolución, Competición afirma que no le corresponde valorar la temeridad de la acción y que el visionado repetido de las imágenes no le ha permitido concluir, “más allá de toda duda, que la acción que motivó la amonestación no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral”.

“Dichas imágenes, por el contrario, parecen probar, al menos a primera victoria, que dicho contacto se produjo y provocó la caída del jugador del equipo contrario. No contradice esta conclusión, a pesar de lo afirmado por el club alegante, la decisión posterior del colegiado”, añadió.