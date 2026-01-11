"Pensé que la puerta del Barcelona se me había cerrado, que mi etapa se había acabado"

Barcelona y Real Madrid se miden nuevamente esta domingo por el título de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Y uno de los futbolistas que apunta para ser protagonista es el andaluz Fermín López. El volante de 22 años llega al encuentro tras repasar su trayectoria en una entrevista con 'Brands&Players', en la que muestra su lado más personal y recuerda los momentos en el que su sueño azulgrana pareció desvanecerse.

Formado en La Masía, Fermín reconoce que su camino hasta el primer equipo no fue sencillo. El punto de inflexión llegó con su cesión al Linares, una etapa que inicialmente vivió con incertidumbre y cierta sensación de que no volvería al Barcelona. "¿La cesión al Linares? No sé si pensé que era un paso atrás, pero sí que pensé que la puerta del Barça se me había cerrado ahí, que mi etapa se había acabado", confiesa el joven jugador. Sin embargo, aquel episodio acabaría siendo decisivo en su carrera: "Allí, en Linares, me fue bien, maduré mucho como jugador y como persona, y a la vuelta llegué a Barcelona con muchas ganas, aproveché la pretemporada y me pude quedar en el primer equipo".

El propio Fermín admite que, tras regresar de su cesión, sus expectativas eran mucho más limitadas. "Cuando vine desde el Linares, pensaba que nunca iba a llegar a jugar en el Barça, pero sí que podría dedicarme al fútbol", recuerda. Todo cambió en aquella pretemporada con la primera plantilla dirigida por Xavi Hernandez, que marcó el inicio de un ascenso meteórico. La experiencia lejos de casa y de su entorno habitual fue clave para su evolución. "En ese momento, yo salía de La Masía, de mi zona de confort, y me hizo mejorar y madurar mucho, y obviamente sin esa etapa en Linares no podría haber conseguido lo que estoy consiguiendo", explica Fermín.

También reflexiona sobre la velocidad con la que ha llegado todo y la dificultad de asimilarlo. "A veces no he sido consciente de las cosas que he conseguido hasta ahora, o del momento en el que estoy, porque pasa todo tan rápido que a veces no valoras dónde estás o lo que tienes". Para relativizar la presión, Fermín mira atrás: "Intento pensar en cuando llegué a La Masía o cuando me fui al Linares, en lo que habría dado entonces por conseguir lo que estoy consiguiendo, y la verdad es que estoy muy contento". Sobre la exigencia diaria en el Barcelona: "Lo llevo bien, al final es el fútbol, soy consciente del club en el que estoy, hay mucha exigencia y siempre tenemos que estar al mejor nivel".

XAVI Y HANSI FLICK