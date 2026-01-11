"Pensé que la puerta del Barcelona se me había cerrado, que mi etapa se había acabado"

Formado en La Masía, <b>Fermín </b>reconoce que su camino hasta el primer equipo no fue sencillo. El punto de inflexión llegó con su cesión al <b>Linares</b>, una etapa que inicialmente vivió con incertidumbre y cierta sensación de que no volvería al <b>Barcelona</b>. "¿La cesión al Linares? No sé si pensé que era un paso atrás, pero sí que pensé que la puerta del Barça se me había cerrado ahí, que mi etapa se había acabado", confiesa el joven jugador.Sin embargo, aquel episodio acabaría siendo decisivo en su carrera: "Allí, en Linares, me fue bien, maduré mucho como jugador y como persona, y a la vuelta llegué a Barcelona con muchas ganas, aproveché la pretemporada y me pude quedar en el primer equipo".