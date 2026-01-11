Laporta fulmina a Florentino previo a la final de la Supercopa: "Si ya éramos rivales eternos, ahora Barcelona y Real Madrid..."

Esas declaraciones detonaron a <b>Joan Laport</b>a, quien no se quedó callado. "Hay barcelonitis aguda y está instalada en el corazón del madridismo. A nosotros ya nos va bien, quiere decir que están más preocupados por nosotros que por lo que realmente les tendría que preocupar, quizás también va por ahí".Sin embargo, el presidente del club catalán tensionó al máximo la final de la Supercopa de España tras confirmar que las relaciones entre ambos equipos están rotas por completo."Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no son buenas", explicó <b>Laporta</b>."Las relaciones están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones y siempre vamos a actuar así con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están rotas totalmente", reiteró.