Barcelona quiere a campeón del Mundo con Argentina: las dos estrellas saldrían del club para su fichaje

El plan sería incluir a Torres y De Jong para abaratar la operación. Ferran, pese a ser campeón de la Eurocopa con España, no ha logrado regularidad debido a lesiones, mientras que De Jong, aunque es uno de los capitanes, nunca se consolidó en el medio campo tras la salida de Sergio Busquets.

El traspaso no está exento de complicaciones. Por un lado, el Barcelona enfrenta problemas con el límite salarial impuesto por LaLiga, que actualmente sobrepasa. Para regularizar su situación, el club debe reducir su masa salarial antes del 31 de diciembre, lo que afecta no solo los posibles fichajes, sino también la inscripción de jugadores como Dani Olmo y Pau Vitor, quienes aún no han podido integrarse plenamente al equipo.

Además, el elevado salario de De Jong, uno de los más altos en el plantel con 19 millones de euros anuales, es otro obstáculo. El neerlandés tendría que aceptar un cambio al Chelsea, un movimiento que dependerá tanto de su postura como de la del club londinense. Lo mismo aplica para Ferran Torres, cuya salida también sería clave para que el Barcelona pueda financiar la operación.