“Pep Guardiola es un arrogante y un presuntuoso; los jugadores ya no lo aguantan porque no tiene nada que darles”

Tras el juego, Guardiola ha recibido un palazo brutal de parte de Fabio Capello, el entrenador italiano comentó la situación del equipo ciudadano en Sky Sport . El ex técnico de la selección de Inglaterra no tuvo piedad con Pep.

Durante sus análisis, Capello siguió atacando a Guardiola y asegurando que los jugadores ya no captan su idea, ya que habría un desgaste evidente entre plantilla y entrenador.

“Quizás después de todos estos años ya no aguantan a Guardiola porque, llegado un momento, Pep ya no tiene nada que darle”, añadió.

Por último, sobre el estilo de juego del conjunto inglés, que falló varias ocasiones muy claras ante la Juventus, sentenció: “Repito, Haaland no recibió un centro. Ya no tienen el dinamismo que alguna vez tuvieron. El único que se salta al hombre es Doku pero luego no sabe qué hacer. Sinceramente, no sé qué aconsejarle a Pep para salir de esto”.