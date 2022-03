Barcelona se ilusiona con el fichaje de Haaland y se retracta: “Erling está difícil pero no imposible”

Por último habló sobre la eventual renovación de contrato de Ousmane Dembélé y de un hipotético regreso de Lionel Messi al Camp Nou para la próxima temporada.

“No se sabe que va a pasar (con la renovación de Dembélé). Es un jugador determinante y me parece bien que Xavi lo use mientras piensa su futuro. El jugador no ha dicho nada y no ha habido más comunicación. El Barça no se ha planteado nada”, sentenció Enric Masip, que también apuntó sobre la hipotética vuelta de Messi que “imposible no hay nada, pero no ha habido guiños como tal desde el club”.