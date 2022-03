Dura acusación contra Neymar en Francia: “Llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho”

El entorno de Neymar en Francia no está nada bien. El jugador pasa momentos de apremio en el fútbol galo y ahora hasta la prensa va contra él después de haber caído eliminado en octavos de final contra Real Madrid.

A Neymar lo acusan de ser poco profesional y de llegar borracho a los entrenamientos del París SG. Y fue el periodista Daniel Riolo quien sacó la nueva polémica en Francia.

El comunicador, en el programa ‘After Foot’ de la cadena RMC Sport, hablaron de la grave crisis que vive el PSG tras la derrota en la Liga de Campeones.

“Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, dijo Daniel Riolo en unas palabras traducidas por el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER.

Riolo además, adujo que el jugador brasileño se tiene que ir del club porque “le está haciendo daño al equipo”.

“A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG”, soltó.

“El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”, cerró diciendo el periodista Daniel Riolo.