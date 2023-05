Exjugador del Barcelona se quiebra tras haber sufrido un derrame cerebral: “Mi corazón está muerto en un 45 por ciento”

Overmars no quiere que nadie se sienta mal por lo que está viviendo: “Nadie debería sentir pena por mí. Soy un hombre feliz, solo que tengo que distribuir mis energías lo mejor que puedo”.

El ex del Arsenal también dejó claro que piensa seguir trabajando, pues es lo que le mantiene activo. “Prefiero morir aquí a no hacer nada. Si hay puntos o reuniones importantes en la agenda, me concentro en ellos. Puedo recuperarme al día siguiente”, finalizó diciendo en la entrevista.