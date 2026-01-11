Barcelona volvió a vencer al Real Madrid en la final de la Supercopa de España y se proclama bicampeón

En un córner, en el minuto 45+5', <b>Huijsen </b>remató al travesaño, <b>Gonzalo </b>peleó con <b>Pedri </b>por el rechace y, desde el suelo, disparó con la pierna derecha, el balón volvió a dar en el palo y se coló en la portería de<b> Joan García</b>.Tres minutos, que fueron siete y medio, que rompieron la dinámica de un partido que el descanso hizo que volviera al control. Ordenada defensa de cinco del <b>Real Madrid </b>ante un <b>Barcelona </b>que le faltó claridad para encontrar las grietas.Solo, de nuevo, <b>Vinicius </b>rompía el ritmo del partido, pero en dos disparos se impuso <b>Joan García </b>después de que <b>Koundé </b>siguiera sufriendo al espacio contra el brasileño. De antídoto contra Vini a ser un duelo desequilibrado.Reaccionó<b> Hansi Flick</b> con los cambios. Al contrario que en el clásico de Liga, con una amplia lista de bajas, el Barça contaba con pólvora en el banquillo. El físico fue un factor clave en los últimos 20 minutos y los azulgrana asestaron otro golpe cuando el factor <b>Kylian Mbappé</b> iba a aparecer en escena.