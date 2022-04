Xavi Hernández responde a Koeman, habla del “título” del Real Madrid y anuncia el regreso de Ansu Fati

Barcelona recibe este domingo en el Camp Nou al Mallorca por la fecha 34 de la Liga de España, donde están obligados a ganar para no complicar los puestos de Champions League en la tabla de posiciones.

Xavi Hernández, DT del conjunto azulgrana, adelantó el retorno de Ansu Fati y también habló del título del Real Madrid.

El regreso de Ansu Fati

“Ya te adelanto que Ansu estará. Está muy bien, ha hecho un gran cambio. Está muy a gusto y tiene buenas sensaciones. Mañana si todo va bien jugará unos minutos como mínimo. Se le ve sonriente y es diferencial. Estoy muy feliz por tenerlo. Ves cosas diferentes, es un jugador especial y nos irá muy bien”.

Fichajes

“Mañana no harán ningún gol, ni lo evitarán. Centrémomos en lo que tenemos. Ya hablaremos de lo otro, ya habrá tiempo”.

Riqui Puig

“Tiene más posibilidades por las bajas. Y hay otras opciones”.

Extremos

“Depende quien juegue hay más capacidad del uno contra uno, también se puede atacar por los espacios... Estos automatismos y hábitos los hemos repetido esta semana. Hay que insistir en la idea”.

Juego

“Creo que si tiras 28 veces y no marcas no es por el juego, es por efectividad. Hay partidos que debes ganar, como Rayo y Cádiz. No fuimos eficaces. Ellos tuvieron tres y marcaron”.

Adama

“Del próximo año, prefiero no hablar. Hay que clasificarnos para la Champions.Adama nos está ayudando, es un jugador diferente. Es un extremo puro. Estoy contento”.