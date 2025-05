Una figura del Barcelona lo confirma: "Xavi no confiaba en mí, intenté arreglarlo, pero él tenía su forma de pensar"

El atacante de 28 años tenía decidido salir del club en el verano anterior tras ver que no era del agrado de Xavi Hernández . El técnico catalán no estaba toltamente convencido del jugador y casi siempre lo sacaba a los 60 minutos de partido sin importar el marcador.

"Hay un vídeo icónico en el que yo exploto cuando llego al banquillo y doy un puñetazo. Creo que era el partido contra el Manchester United, donde yo había ido muy bien, había hecho un gol y había dado una asistencia. Creo que íbamos 2-2 y me sacó. Había acabado de crear una oportunidad muy clara. Me sentía a gusto y jugando muy bien. Y la primera sustitución fui yo. Cuando lo vi, no me lo podía creer", explica.

El brasileño estaba dispuesto a irse a liga de Arabia Saudita y revela que llegó a llamar a su amigo Neymar para saber detalles sobre el país y las competiciones que iba a disputar. No obstante, su esposa Natalia lo hizo cambiar de opinión.

"Estaba teniendo una conversación muy profunda con ella y le dije: 'Yo creo que será bueno para nosotros. Ya he cumplido mi sueño y no tengo más cabeza para aguantar determinadas cosas'. Entonces ella me dijo: '¿Tú crees que, llegando allí y cobrando lo que te han prometido, tendrás la misma motivación para salir a entrenar y ganar títulos?'. Ella me dijo que mi brillo en los ojos había desaparecido y me comentó: Tú sabes lo que quieres, y no es ir allí".