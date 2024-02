Escándalo en el Barcelona: “Xavi está buscando al ‘topo’ del vestuario, hay una caza de brujas; lo que se filtra es verdad”

Para cerrar, Javi Miguel destapa que el entrenador ha llamado a medios de comunicación para saber quién es la persona que les filtra todo desde el interior del Barcelona, pero no ha tenido éxito.

“El propio Xavi ha llamado a un periodista preguntando quién era su fuente. Evidentemente el periodista no lo reveló, no lo podía hacer. Esto explotó hace un mes (antes de renunciar). Han habido llamadas a personas de medio de comunicación para decirles que a algún colaborador tenían que vetar. La situación es terrible. Hay desconfianza, los jugadores ya no confían en el staff. Xavi todavía no ha encontrado al topo”, cerró.