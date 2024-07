Bayern Múnich tomó una rotunda decisión con Alphonso Davies: “Le dijimos muy claramente...”

No obstante, al club le toca afrontar una complicada renovación. Alphonso Davies queda libre en junio del próximo año y la entidad ha decidido que si no le convence el nuevo acuerdo, su contrato podría expirarse, pero que no le ofrecerán más dinero por renovar.

El Bayern no está dispuesto a perder la cabeza por el canadiense. Esta semana ya se dio a conocer que a Kimmich le habían ofrecido una renovación a la baja y con Davies sigue el mismo camino.

Uli Hoeness, presidente de honor del equipo, le dio un ultimátum al futbolista: “Le dijimos muy claramente que, si no renueva su contrato, lo dejaremos expirar. No le vamos a ofrecer más dinero”.