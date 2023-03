¡Hay un topo en el Bayern Múnich! Filtraron las tácticas del equipo y Nagelsmann estalla: “Nos está haciendo daño”

Jules Nagelsmann suele ser un tipo de pocas palabras y rara vez deja alguna frase polémica en sus conferencias. Sin embargo, el técnico del Bayern Múnich esta vez explotó ante los medios alemanes, ya que el diario Bild filtró algunas tácticas que estaban ensayando para los próximos enfrentamientos tanto en la Bundesliga como en el duelo ante Manchester City por los cuartos de final de la Champions.

“Esto me molesta mucho. Me pregunto a qué apunta esta persona que filtra esto. ¿Qué espera? No veo cuál puede ser la motivación. Facilita la tarea del rival. Por supuesto, no facilita necesariamente la vida a los jugadores. Eran tres o cuatro fotogramas congelados, así que es más fácil para un adversario analizar y captar algunas cosas”, manifestó el DT.