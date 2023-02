El Bayern Múnich lo echó del club y Neuer explota: “Fue un golpe cuando ya estaba en el suelo, sentí que me arrancaban el corazón”

El Bayern Múnich tomó una drástica decisión en su cuerpo técnico que ha dejado muy tocado a Manuel Neuer. La entidad bávara se desprendió de Toni Tapalovic, entrenador de porteros, quien era justamente el gran respaldo del guardameta de 36 años.

La salida de Tapalovic despertó la furia del experimentado Neuer, expresando su descontento en una entrevista al estilo Cristiano Ronaldo contra el Manchester United. El arquero dijo que esta resolución lo afectó en todos los sentidos.

“Ese golpe me afectó muchísimo. Me lo dijeron los responsables del club. Salió de la nada. Para Toni también. No lo entendí en absoluto. Realmente me derribó. Toni siempre fue un jugador de equipo con nosotros, todo el mundo lo veía así. Durante 11 años y medio no trabajó para mí, sino para todo el grupo de porteros, para el cuerpo técnico y para el club. Siempre pudimos separar el trabajo de la vida privada”, explicó Neuer en un diálogo con el medio inglés The Athletic.