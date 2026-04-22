Solo ellos lo pueden lograr: tras eliminar a Real Madrid, Bayern Múnich da la noticia que afecta a Barcelona

El <b>Bayern </b>lo quiere todo. Campeón de la <b>Bundesliga </b>y la <b>Supercopa de Alemania</b>, le queda la <b>Champions </b>y la <b>Copa</b>, en cuyas semifinales a único partido en Leverkusen, contra el único equipo que le ha ganado la liga en los últimos 14 años, salió con todo: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Todo en juego, mientras lamenta la lesión de Serge Gnabry. Un bloque ganador. En caso de que <b>Bayer Múnich gane el triplete en 2026, lograría algo que solo Barcelona ha podido: dos tripletes en su historia.</b>Entre tanta potencia, con tal colección de futbolista, con ese nivel de equipo, no hay nadie que pueda discutirlo en Alemania. Quizá a un solo partido, sí. A más de uno, absolutamente nadie. Incluso ni siquiera a un encuentro ni como visitante, porque el Bayern siempre manejó todo lo que sucedió en el Bay Arena. Flekken sólo lo pospuso.Su actuación estelar, ante Laimer, Luis Díaz o Kane, sólo retrasó la victoria del campeón de la Bundesliga hasta el minuto 22, cuando un derechazo dentro del área de Harry Kane anotó el 0-1. Un gol que resume la perfección ofensiva del Bayern: la delicia de tacón, tras un saque de banda, de Olise; la incursión imponente de Musiala; la inteligente de Luis Díaz para dejarla pasar y la llegada del goleador inglés, que remachó con la derecha.El gol número 52 de la temporada de Kane, que ha marcado en todas y cada una de las rondas de la Copa de Alemania hasta la final. Siete goles en total en cinco encuentros en esta competición en la presente temporada. Otra demostración de poder del Bayern y del delantero, cuyo fichaje marca época como goleador en un club de una riquísima historia.