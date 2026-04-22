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Manchester City cumplió y pone de cabeza al Arsenal: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Manchester City cumplió su partido pendiente y de esta forma ha quedado la tabla de posiciones de la Premier League.

  • Manchester City cumplió y pone de cabeza al Arsenal: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

    Arsenal vio como Manchester City le arrebató el liderato de la Premier League.

     Kevyn Oseguera
2026-04-22

Treinta y tres jornadas después, el Manchester City es líder de la Premier League. Después de 21 jornadas por detrás del Arsenal en la tabla, los de Pep Guardiola batieron este miércoles al Burnley, al que además descienden al Championship, y ascienden al primer puesto con cinco partidos por jugar.

La presión es total para los 'Gunners', que ya no tienen margen de fallo ante un City que sumó este miércoles su séptima victoria en los últimos nueve partidos. Empatados a puntos, la diferencia de goles da el liderato al City, que, sin embargo, no estará del todo contento con su visita a Turf Moor, porque pudo marcar muchos más goles y abrir aún más brecha.

Firmó un contrato de seis años y ha sido despedido a los tres meses de su llegada tras perder su último partido en la Premier

Los aficionados más optimistas del Arsenal deseaban un pinchazo contra el Burnley, pero la estadística mostraba que esto era casi irreal. Desde la última vez que el Burnley rascó un empate en casa contra el City en 2018, los 'Sky Blues' han ganado los últimos catorce enfrentamientos con un total de 51 goles a favor y solo tres en contra.

Ese optimismo duró cinco minutos, lo que tardó Erling Haaland en ganar una carrera ante los centrales y picar la pelota ante la salida de Martin Dubravka. Instantes antes, Rayan Cherki ya había estrellado un balón en el larguero, por lo que el gol tampoco pilló por sorpresa a un Burnley que pudo recibir varios goles más en la primera parte, pero que, por fortuna y por falta de puntería del City, tuvo el privilegio de irse vivo al descanso.

Tampoco les cambió mucho la vida irse 0-1 o 0-3, porque su plan poco cambió con miras a la segunda mitad. El City no sentenció y ellos siguieron dentro del encuentro, pero sin colmillo para hacer daño y tratar de atrasar su descenso al Championship.

El City, que sí buscó con algo más de ahínco el 0-2, tampoco perdió la cabeza. Ya habrá más partidos para engordar la diferencia de goles, pensaron los 'Sky Blues', que a falta de cinco partidos para el final ya han logrado el primer objetivo, reducir a cero la diferencia con el Arsenal.

Este fin de semana, mientras los de Mikel Arteta reciben al Newcastle United, ellos jugarán las semifinales de la FA Cup. La presión vuelve a estar en el tejado del Arsenal.

Fueron campeones históricos de la Premier League y ahora descienden a la tercera división de Inglaterra


- Ficha técnica:

0 - Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Humphreys (Florentino, m.82), Esteve, Hartman; Ward-Prowse, Laurent (Edwards, m.87); Tchaouna (Foster, m.72), Anthony (Tresor, m.87) y Flemming (Broja, m.82).

1 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri (Nico, m.65); Silva, O'Reilly, Cherki; Semenyo (Savinho, m.65), Doku y Haaland.

Gol: 0-1. Haaland, m.5.

Árbitro: Andrew Madley. Sin amonestados,

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League disputado en Turf Moor (Burnley) y adelantado a este miércoles por la participación del Manchester City en las semifinales de la FA Cup.

Tabla de posiciones de la Premier League

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EFE
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