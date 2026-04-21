Fueron campeones históricos de la Premier League y ahora descienden a la tercera división de Inglaterra

El empate cosechado este martes contra el <b>Hull City (2-2) </b>confirmó el descenso del <b>Leicester City</b>, campeón de la <b>Premier League </b>en 2016 y de la Copa de Inglaterra en 2021, a la <b>League One</b>, la tercera división del fútbol inglés.Los 'Foxes', que han encadenado dos descensos, necesitaban ganar al Hull para mantener sus opciones de salvar la categoría, pero, aunque remontaron un gol, fraguado en un error de su portero Asmir Begovic, sentenciaron la caída a la <b>League One </b>con el empate.