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Fueron campeones históricos de la Premier League y ahora descienden a la tercera división de Inglaterra

¡Sorpresa! Campeones de la Premier League de Inglaterra descienden hasta la tercera división.

  • Fueron campeones históricos de la Premier League y ahora descienden a la tercera división de Inglaterra

    Leicester fue campeón de la Premier League en la temporada 2015-16 y ahora descienden hasta la tercera división de Inglaterra.
2026-04-21

El empate cosechado este martes contra el Hull City (2-2) confirmó el descenso del Leicester City, campeón de la Premier League en 2016 y de la Copa de Inglaterra en 2021, a la League One, la tercera división del fútbol inglés.

Los 'Foxes', que han encadenado dos descensos, necesitaban ganar al Hull para mantener sus opciones de salvar la categoría, pero, aunque remontaron un gol, fraguado en un error de su portero Asmir Begovic, sentenciaron la caída a la League One con el empate.

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En su historia, el Leicester solo ha pasado una temporada en la tercera categoría del balompié inglés, en la 2008-2009.

En la 2014-2015 ascendió a la Premier y al año siguiente conquistó su primera liga, de manera sorprendente y liderado por Jamie Vardy, N'Golo Kanté y Riyad Mahrez.

Ese equipo consiguió alcanzar los cuartos de final de la Champions League pese a la marcha de muchas de sus estrellas y sumó en los años posteriores una Copa de Inglaterra y una 'Community Shield'.

Sin embargo, en la campaña 2023-2024, inesperadamente, cayó al Championship (segunda división) y, pese a que recuperó la categoría la temporada siguiente, volvió a descender y ahora su pesadilla vive un nuevo capítulo.

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El Leicester recibió hace dos meses una sanción de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas hace dos años y, pese a que apeló, un tribunal independiente la ratificó, lo que ha contribuido a que se haya sellado este descenso a falta de dos jornadas para el final de la competición.

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