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Histórico: la razón por la que en Inglaterra ya no seguirán utilizando el VAR

Los clubes se han opuesto a la introducción de una versión más modesta del VAR para la próxima temporda.

  • Histórico: la razón por la que en Inglaterra ya no seguirán utilizando el VAR

    Los clubes del Championship se han opuesto a la introducción de una versión más modesta del VAR para la próxima temporda.

     Johan Raudales
2026-04-21

Los clubes del Championship, la Segunda división inglesa, se han opuesto a la introducción de una versión más modesta del VAR a partir de la próxima temporada.

Según medios ingleses, el colegio de árbitro de la EFL, la entidad que regula de la Segunda a la Cuarta división de Inglaterra, sugirió que se instalara esta tecnología, que es más barata que el VAR normal (como decir el FVS en Honduras) y que concede a los entrenadores una serie de peticiones limitadas que pueden utilizar para revisar jugadas polémicas.

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Sin embargo, los clubes del Championship han votado en contra de esta medida y por lo tanto no será introducida a partir de la temporada 2026-2027.

Las razones para desechar esta idea radican en las pérdidas de tiempo y la ralentización del juego que originan y el coste que deriva la instalación de las cámaras y toda la tecnología que requiere el VAR.

El Championship no continuará con VAR, aunque sí cuenta con la tecnología de línea de gol.

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Agencia EFE
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