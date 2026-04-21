Histórico: la razón por la que en Inglaterra ya no seguirán utilizando el VAR

Los clubes del Championship, la Segunda división inglesa, se han opuesto a la introducción de una versión más modesta del VAR a partir de la próxima temporada.

Según medios ingleses, el colegio de árbitro de la EFL, la entidad que regula de la Segunda a la Cuarta división de Inglaterra, sugirió que se instalara esta tecnología, que es más barata que el VAR normal (como decir el FVS en Honduras) y que concede a los entrenadores una serie de peticiones limitadas que pueden utilizar para revisar jugadas polémicas.