Bellingham estalló contra el árbitro tras ver la amarilla: “Eres un pedazo de mi****”

La noche comenzó con un susto cuando Belligham, en una acción defensiva, se quejó al torcarse el hombro izquierdo que ya se había lesionado el curso pasado.

Para fortuna del jugador y todo el madridismo, el futbolista pudo continuar sobre el campo y fue decisivo en el gol que marcó Carvajal para igualar el encuentro.

Sin embargo, cuando el conjunto blanco ya lo había remontado (3-1), Bellingham vio la tarjeta amarilla en el minuto 80 por reclamar al árbitro Munuera Montero.

En medio de la tensión, las cámaras de televisión captaron al británico dirigiéndose con unas fuertes palabras al silbante.

Las redes sociales no tardaron en difundir el incidente y medios de España interpretan que Bellingham le dijo a Munuera Montero: “You are a piece of shit”, lo que en español significa “eres un pedazo de mie***”.