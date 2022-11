Fue su socio en el Real Madrid y Benzema lo confirma: ‘‘No me ha felicitado por ganar el Balón de Oro’’

Por otra parte, Benzema , de 34 años, sabe que es un modelo para los jóvenes. “Los represento, ya sean de barrios o no. Me he convertido en un ejemplo para los jóvenes. Con Zidane hablamos un poco de ser ejemplares y que cada vez que salgamos al campo pensemos en todo lo que nos rodea y no solo en el balón”, explicó.

El periodista de Teléfoot prosiguió: “Eso no está bien...”. Pero el delantero no quiso aumentar la controversia contestando inmediatamente: “Tranquilo, no pasa nada”.

“Voy bien, he tenido unos pequeños dolores. Es normal después de la gran cantidad de partidos que ha habido. Estaré apto para jugar con la selección. No hay problema con eso. Tenía molestias musculares. Podía jugar, pero no me gusta hacerlo cuando no estoy al 100%. Me he preparado bien físicamente, no hay problemas. Estaré preparado el día 22 ante Australia, pero ya veremos si soy titular (risas)”, comentó.

Para cerrar, Benzema dijo que “todos los jugadores franceses piensan lo mismo: sobre el papel somos los mejores (del grupo D). No debemos escondernos porque tenemos mucho talento en este equipo. Somos favoritos como España o Argentina. Somos un grupo. Todos los partidos son finales, así que tienes que ganar todos los partidos. Y luego, cuanto más nos acercamos, más se puede pensar: Hay que ganar’’.