La tajante respuesta de Benzema a exjugador del PSG que considera a Mbappé más decisivo con Francia

Rothen había encendido la polémica en su emisión ‘Rothen s’enflamme’, al considerar a Mbappé más importante para Francia que Karim: “En la selección francesa, tenemos más certitud de estrella con Mbappé que con Benzema. Marca más goles y es más decisivo que cualquier otro delantero. Es esencial”.

Si nos remontamos más atrás, Rothen no estimó en mayo, durante un programa en RMC Sport, que ‘El Gato’ no formaba parte de la historia del fútbol francés: “Karim Benzema no forma parte de las leyendas del fútbol francés si consideramos a todas las generaciones de futbolistas. Si consigue ganar el Mundial, será considerado leyenda”.

Habla de las publicaciones de Benzema

El exjugador volvió a tratar el tema y dio su explicación tras las publicaciones de Benzema: “Lo que me entristece no es el tuit o la foto, es que Karim Benzema se lo tomó como un ataque. Durante la semana hicimos dos retransmisiones de dos horas sobre el Balón de Oro. Todos estamos entusiasmados con Benzema. No hay nada que decir, es un jugador fabuloso, hizo un año increíble, lo dijimos durante dos horas. Pudo haber alguna crítica o duda... es solo una opinión personal porque una vez más mi carrera me ha permitido jugar con grandísimos jugadores como Zidane, observar a jugadores que acababan de llegar como Karim, al que tuve la oportunidad de descubrir en la selección de Francia. Yo hoy puedo tener un programa y puedo estar rodeado también de campeones del mundo divirtiéndose hablando de fútbol y opinando sobre la palabra ‘leyenda’...”.

‘‘La palabra ‘leyenda’ es muy amplia. Para mí, una leyenda del fútbol francés debe ganar con su club y también con su selección. Es normal porque tuvo una carrera un tanto atípica en la selección... seis años de baja. Mira la última Eurocopa. No dije que él fuera el responsable. Desafortunadamente, nos quedamos con esa imagen. Ahora está el Mundial. Si Francia gana el título, que sería increíble, ¿piensas por un segundo que voy a decir que Karim Benzema no es una de las leyendas del fútbol francés? Para mí, a día de hoy, solo hay dos, son Platini y Zidane. Quizás en dos meses sean tres y Karim sea uno de ellos”, sentenció Rothem.