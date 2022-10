¿Tiene cláusula para salir en 2024? La agente de Haaland responde y habla de 1.000 millones por su traspaso

Con 22 años, Erling Haaland ha demostrado a base de goles que su carrera viene en ascenso y en el terreno de juego no tiene límites. El delantero posee un valor en el mercado que ronda los 150 millones de euros, pero su representante asegura que la cifra romperá récord en el futuro.

Haaland destapa su extraña dieta para rendir al máximo: ‘‘Ustedes no comento esto...’’

Rafaela Pimenta, la heredera del imperio de Mino Raiola, dialogó con el periodista Gianluca Di Marzio para Sky Sport 24 y ahí afirmó tajantemente que el noruego ‘‘será el primer futbolista que alcanzará cerca de 1.000 millones en un traspaso”.

La agente de Haaland reconoció que su cliente solo está enfocado en su trabajo en el campo. “Creo que Erling tiene un arma secreta: su padre. No se emociona, no se pierde y creo que nunca lo hará. Nunca he visto a un gran jugador que vaya sólo en busca de dinero. Eso viene solo”.

Rafaela Pimenta también se refirió a una posible renovación del delantero con el Machester City y si habrá contactos pronto. “Eso espero, ¿por qué no? Si quieren que hablemos de ello, yo estaría contenta de hacerlo”.