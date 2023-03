“Bebí alcohol y consumí cocaína durante 25 años sin parar. Me sorprende estar vivo, fui un egoísta de mie***”

“Nunca tomé una cerveza hasta que llegué al primer equipo del Everton. Era una especie de norma... Sentía que tenía que encajar en el equipo porque en ese momento era sólo un niño. Fue entonces cuando bebí alcohol y consumí cocaína durante 25 años sin parar. Ha sido un no parar. Me sorprende que todavía esté vivo. Simplemente me levantaba, consumía, bebía dos días, tres días bebía, dos días de dormir, comer comida china y volver a lo mismo”, le explica Billy Kenny a Joe Thomas.