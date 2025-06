Brasil señala el mismo error de Ancelotti en las eliminatorias y que tuvo en Real Madrid: "No hay magia para salvar"

Si bien la defensa salió mejor parada que en partidos anteriores, 'O Globo' dijo que el esquema 4-3-3 elegido no permitía una transición ofensiva, por lo que nadie llevaba el balón hasta el ataque.

"El 0-0 no llega a ser un resultado negativo, pero la actuación no se correspondió ni de cerca con la expectativa generada con la llegada del italiano", resumió el periódico, que recetó "paciencia" porque "no hay magia para salvar a la selección".

Por último, el diario 'Estadão' también coincidió en que el equipo montado por Ancelotti recordó al de su antecesor y que el técnico tendrá "mucho trabajo" para "reerguir" a la Canarinha.

El periódico señaló que lo "esperado" es que, con más entrenamientos y más tiempo juntos, los jugadores "entreguen más" y que el italiano pueda "dar su cara" al equipo.