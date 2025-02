Por lo que no podrá ser parte de la Copa Oro 2025, así como la Liga de Campeones de la CONCACAF, y tampoco de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

”Le salió caro, una buena fuente de la confederación me pasó la nota que Marcó A. Ortiz tendrá una sanción de 6 meses, el autógrafo de Messi le salió caro, fuerte golpe para el arbitraje Mexicano, de confirmarse la sanción empezaría ya y no participaría en la Copa Oro y prácticamente estaría borrado, su carrera internacional en gran peligro”, comentó en ‘X’ César Ramos, especialista en el arbitraje y ex juez mexicano.