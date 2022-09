Capello lo revela: ‘‘Le dije al Milan que Ronaldo no entrenaba, que le gustaba la fiesta y las mujeres, y al día siguiente...’’

También se refirió a su relación con los futbolistas: “Ningún jugador en particular me ha faltado al respeto. Por supuesto que podíamos hablar y discutir, pero yo no habría aceptado otros comportamientos. No soy sargento de hierro, lamento que me hayan puesto esta etiqueta”.

Para cerrar, entró en debate por el fútbol que se practica en la actualidad. “¿Qué es para mí la belleza en el fútbol? Marcar después de tres pases, por ejemplo. La belleza también es obtener el resultado en función de los jugadores que tienes a tu disposición. La belleza es también la genialidad repentina de futbolistas como Messi, por ejemplo. Dos jugadores que encarnan la belleza: Paolo Maldini y Franco Baresi, porque transformaron las dificultades en cosas fáciles. Tenían personalidad y la transmitieron al público, lograron impactar”.