Revelan la verdad sobre la remontada del Barcelona ante el PSG: ‘‘Ahora puedo decirlo: el árbitro se equivocó; no era penal sobre Suárez y sí el de Di María’’

“Pensé que había venido a impugnar una decisión no muy juiciosa que había tomado, pero en absoluto. Me dijo: ‘Sr. Chapron, tengo una pregunta que hacerle sobre el partido de Barcelona. ¿Puede explicarme las decisiones del árbitro?’. Cuando uno es árbitro, hay que permanecer unidos. Le mentí a Unai Emery, le dije que no había visto el partido. No quise admitirle, aunque lo pensara, que el equipo arbitral se equivocó aquella noche. Seguramente es lo que le habría gustado escuchar, pero no era el momento. Así que no lo hice. Hoy en día y cinco años después puedo decirlo y quizá, una vez retirado, es más fácil decir que nosotros somos humanos y también nos equivocamos”, declaró Tony Chapron.

“Para la UEFA, el resultado del partido de ida significaba que el choque sería cómodo de arbitrar, una especie de ‘test’ sin riesgo alguno”, añadió.

Chapron asegura que el primer error fue la elección del conjunto arbitral: Deniz Aytekin, colegiado con poca experiencia de primer nivel, y Benjamin Brand, sin tener recorrido.

“Él (Benjamin Brand) no tendría que haber estado ahí. En su primera decisión, el árbitro adicional entró en pánico. En el 1-0, lo primero que hizo fue mirar al otro asistente para comprobar si tenía que dar el gol o no. Es el que está más lejos, el que tiene menos experiencia, el que no debería arbitrar a este nivel y el que le dio la vuelta al partido. Fue a hablar con el árbitro, mientras estaba rodeado de jugadores del Barcelona”, explicó.