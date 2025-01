Ancelotti se mostró decepcionado de la defensa y señaló al único jugador que le gustó ante Barcelona: “Estoy triste”

No dudó en reconocer que el Barcelona “mereció ganar” porque defendió mejor que sus jugadores. “Hay que defender bien para ganar este partido y hemos defendido mal”, admitió Ancelotti.

“Cuando hablo de equipo hablo de todo. No hemos defendido bien atrás, ni en el medio. El equipo no ha estado compacto y tenemos que tenemos que defender mejor (...) Han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaz de trabajar bien a nivel colectivo ni individual”, sostuvo el técnico.

El estratega italiano no quiso referirse a Vinicius Júnior en conferencia de prensa. Cabe mencionar que Ancelotti decidió sacar al delantero brasileño al minuto ‘76 cuando Real Madrid perdía 5-2 ante Barcelona.