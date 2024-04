Carles Puyol no perdona y pone en su lugar a Gündogan tras sus palabras a Araújo: “Por mi experiencia se lo digo”

Carles Puyol, ex capitán del Barcelona, habló sobre las palabras de Ilkay Gundogan en las que cuestionaba la falta que hizo su compañero Ronald Araujo y que le costó la tarjeta roja en el partido de cuartos de final de la Champions League contra el PSG, y se consideró partidario de que “las cosas que hay que hablar, se hablen en el vestuario”.

“Cada uno es libre de decir lo que crea. Yo soy partidario de que las cosas que se tienen que hablar, se hablen dentro del vestuario. También creo que él da una opinión sin mala intención. En cuanto a la jugada de Araújo, defender no es fácil, es una acción muy rápida. Comete falta y el que estoy seguro que no quería hacer falta es él. Son cosas que pasan en el fútbol”, empezó diciendo Puyol.

Y continuó: “Muchas veces se le da más repercusión desde la prensa que dentro del vestuario, sabemos perfectamente cómo funciona todo esto. Hay que intentar no decir muchas cosas fuera, porque luego se pueden interpretar de muchas maneras. Pero estoy convencido de que él no tenía ninguna mala intención. No creo que haga falta que Xavi junte a nadie. Yo creo que ellos ya habrán hablado dentro del vestuario y ya estará todo solucionado”, añadió.