Gündogan y Araújo no se hablan: El capitán del Barcelona revela lo que está pasando en el vestuario previo al Clásico

“El equipo está muy unido. Creo que, este año, lo que nos ha llevado... aunque no pudiéramos ganar ni la Supercopa ni la Copa del Rey, pero creo que, en Europa, fuera de casa, dimos buena imagen y creo que es por la unidad del equipo. Estamos muy unidos y lo que ha pasado no va a cambiar nada. El equipo está muy unido y estamos preparados para jugar el partido del domingo”, agregó.

“Las declaraciones, al final, yo creo que ha sido todo más ruido externo que problema dentro del vestuario. Nosotros estamos muy unidos. ‘Gündo’, un poco, lo que hizo es explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie. Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo vio el partido y ‘Gündo’, desde que llegó, solo ha sumado, ha ayudado, pero nada más. Que no se busquen problemas donde no los hay”, afirmó.

“No es necesario. Estamos todo el día juntos. Se ha hablado, por supuesto, más que nada por el ruido externo, para aclarar que no hay problemas entre nadie. Somos una familia y, al final, después de una eliminación de Champions, habrá ruido como ha habido siempre y más en este club, que siempre hay mucho ruido, pero ya te digo que ni mucho menos ‘Gündo’ lo hizo con mala intención ni para señalar a nadie y no hay ningún problema”, acotó.

“Creo que, si ellos hablan, lo podrán decir, que no ha habido ningún problema interno. He leído que el vestuario está dividido y ni mucho menos. Estamos muy unidos y ya te digo, el domingo, preparados para pelear como si fuera una final”, aclarando que Araújo y Gündogan no han hablado.