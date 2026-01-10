Carvajal arremete contra Yamal a pocas horas de la final de la Supercopa de España: "No le deseo lo mejor..."

Encuentro en el que las palabras de Lamine Yamal días antes del clásico marcaron la previa del partido... y el propio partido. El ‘10’ dijo “roban, se quejan y hacen cosas..." en un evento de la 'Kings League'. Y los jugadores del Real Madrid se lo recordaron sobre el terreno de juego con un “hablas mucho” de Carvajal y Vinícius.“Lamine Yamal es un chico joven y creo que no estuvo totalmente acertado con esas declaraciones en el día previo a un clásico, pero sin más. Cada uno intenta defender lo suyo a nivel de clubes. No le deseo lo mejor mañana, lógicamente, pero no hay que darle más importancia de la que tiene”, recordó.