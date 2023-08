La fuerte condición que ha puesto Mbappé para renovar con el PSG: ¿Cuál es la postura en Madrid por la decisión del francés?

POSTURA EN MADRID

Según Mundo Deportivo, el Madrid considera que no es problema suyo lo que pasar entre Mbappé y PSG y, por lo tanto, no tiene que intervenir para nada en ese asunto. Además, los directivos del Real Madrid aseguran una otra y vez que Mbappé no entra en sus planes este verano, si no que el que viene.

“El club blanco no quiere sentarse a negociar con el PSG y si Mbappé acaba renovando, no le quedará más remedio que hacerlo si quiere al jugador el año que viene”, informan desde España.