Sorpresa: El delantero Edinson Cavani está cerca de jugar en la Liga de España en la temporada 2022-23

Para su competidor AS, “el jugador ha sido ofrecido al club amarillo y se contempla su incorporación siempre que se produzca una serie de circunstancias previas”.

“El Villarreal no incorporará a Cavani ni a ningún otro delantero si previamente no sale del equipo Paco Alcácer”, coincide AS.

De acabar por concretarse este traspaso, Cavani volvería a reencontrarse en el Villarreal con el técnico Unai Emery, que ya entrenó al delantero uruguayo en el Paris Saint-Germain, club del que el uruguayo es el máximo goleador histórico.