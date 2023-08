Cavani explica por qué fichó con Boca Juniors y lucirá la histórica 10: “Ojalá pueda regalarles muchas alegrías”

El uruguayo también le puso humor sobre en qué posición se siente más cómodo. “En mi carrera me ha tocado jugar de distintas maneras, lo puedo hacer de central, lateral o volante. Ja, es broma. En el ataque me gusta jugar dentro del área, por el momento en que estoy, estar cerca del área con la experiencia que uno tiene es donde me siento más cómodo”.

Su mensaje para los aficionados de Boca: “Recién en la clínica le pregunté a Chelo y Raúl si era la clínica de Boca porque toda la gente me felicitaba y eso demuestra lo que es el mundo Boca. Me tocó vivir una situación parecida cuando llegué a Napoli. No había pisado la cancha y la gente me demostraba mucho cariño, y eso que no me habían visto en la cancha. Eso demuestra la pasión que tiene este club. Ojalá pueda regalarles muchas alegrías”.

Cavani también recuerda el momento en que le comentó a sus hijos sobre la posibilidad de ir al club argentino. “En Valencia venía hablando con mis hijos que estaba la posibilidad de venir a Boca y les gustó mucho, sabían lo que representa Boca. Como padre uno le puede dejar el momento, que puedan estar acá y ver lo que significa este club y vivirlo”.