El impactante testimonio de Christian Eriksen sobre su colapso en la Eurocopa ¿Es cómo si estuvieras durmiendo?

Christian Eriksen : “Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy entregando con la espinilla y un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy”.

Christian Eriksen: “Completamente. Cuando me despierto, es como despertar muy distante. No es como un sueño. No recuerdo nada. En los sueños, uno suele recordar pequeñas partes. No recordaba nada de cuando me fui. Me sentí distante. Tuve que luchar con mi respiración. Empecé con los ojos cerrados. Y luego, en silencio, empiezo a ver gente parada a mi alrededor. Todos los médicos a mi alrededor. Podía escuchar sus voces. Recibo una señal en mi cabeza y digo ‘muévete’. Incluso nuestro médico dice ‘tiene 30 años’. Y lo corrijo de inmediato y le digo: ‘No, tengo 29 años. Ahora relájate’. Estaba consciente de inmediato”.

Quiera jugar el Mundial de Qatar

El regreso de Eriksen está más cerca que nunca. Tras poner fin a su vínculo con el Inter por la imposibilidad de jugar en Italia tras sus problemas de corazón, el jugador se puso a buscar un nuevo destino. Ahora, Martin Schoots, su representante, ha desvelado que se encuentra dispuesto y preparado para emprender una aventura en otro país.

Clubes como el Ajax y el Mónaco se han acercado al futbolista, quien tiene como gran objetivo disputar el Mundial de Qatar 2022.

“Primero que nada, solo quiero jugar al fútbol. Tenemos que ver qué oportunidades surgen, y luego tengo que tomar la mejor decisión junto con la familia. Pero quiero ir al Mundial de Qatar”, subrayó en otra entrevista recientemente.