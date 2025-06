Jugador colombiano se desploma y luego sale caminando por sus propios medios: "Me siento asustado"

Tras finalizar el encuentro, el defensor fue abordado por la prensa y expresó que "me siento asustado, fue un tema complejo, estoy esperando los resultados, pero quiero dar un parte de tranquilidad a todos. Yo también me asusté, mi mamá también se llevó un susto. Vamos a esperar el tema de los estudios. Me hicieron un electrocardiograma y todo salió bien”.

Román hizo parte de la convocatoria en la que Colombia enfrentó a Perú en Barranquilla (0-0) y luego a Argentina en Buenos Aires (1-1), por lo que regresó de ese periplo y de una vez se sumó a su equipo para enfrentar a Santa Fe.

Atlético Nacional terminó venciendo a Santa Fe por 1-2 con el doblete de Alfredo Morelos. El conjunto local había recortado distancias por medio de Hugo Rodallega.