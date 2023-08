Con fotos de evidencia: La RFEF denunciará a FUTPRO y amenaza a Jenni Hermoso y a las 23 futbolistas por sus publicaciones

Dice la nota (comillas atribuidas a la Sra. Jennifer Hermoso): “Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

En un Estado de derecho, como ha defendido el presidente, las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados.

El presidente de la RFEF ha querido llevar este tema con el máximo respeto a las jugadoras y a las instituciones y solo cuando se ha pasado una línea roja inasumible ha salido públicamente a dar su versión de los hechos.

La versión de los hechos del Sr. presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha la Sra. Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados.

Y la primera demostración de que los hechos expuestos por el Sr. presidente son absolutamente ciertos y que no miente, los vamos a empezar a aportar en este comunicado con las imágenes que lo acompañan.

Foto 1